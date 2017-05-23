版本:
中国
债券 | 2017年 5月 23日 星期二 23:36 BJT

欧元债市：短期希腊公债收益率跳涨，因国际金主未就债务减免达成协议

* 欧元集团未能就希腊救助达成一致

* 希腊公债收益率上涨

* IMF官员希望看到欧元区对于希腊经济的假设更切合实际

* 英国曼彻斯特遭受袭击后，欧债收益率短暂下跌

路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。

希腊原本指望会上国际金主能就进一步债务减免给出明确态度，此前希腊已应债权人要求就削减养老金和提高税率等改革举措进行了立法。不过，周一在布鲁塞尔举行的欧元集团财长会议上未能就上述问题达成一致。

IMF一直在向欧元区施压，要求其根据2016年5月的声明，提供必要时可能会采取行动来抑制希腊总借贷需求的更多细节。但欧元区迟迟没有作出承诺。

周二IMF欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济更切合实际的假设，以及债务减免计划的更多细节，才会参与希腊救助。

此前数周，市场乐观地认为达成救助协议是十拿九稳。但周一国际金主未能达成协议。

“鉴于以往磋商推进的情况，再次推迟原本不应该让市场意外，但由于希腊已通过了一些改革举措，因此此次对(达成协议)的预期相当高，”ING策略师Benjamin Schroeder称。

希腊短期政府公债收益率上涨38个基点，至6.96%。两年期和10年期希腊公债收益率分别上涨29个基点和21个基点。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，欧元区各国财长希望在6月15日下次会议时，就提供希腊更多金援达成协议。

欧债收益率短暂下跌，因英国曼彻斯特发生自杀式炸弹袭击，导致至少22人丧生后，投资人买入低风险的公债。但之后，多数欧债收益率上升。

德国10年期公债收益率升2个基点，至0.41%，此前数据显示，5月德国企业信心增强幅度高于预期，5月欧元区企业活动保持快速增长。

10年期意大利和德国公债收益率差收窄至170个基点之下，为1月以来首次。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐