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欧元债市：短期德债收益率守于六周低位，德国通胀率料下滑
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2017年7月28日 / 早上7点38分 / 1 天前

欧元债市：短期德债收益率守于六周低位，德国通胀率料下滑

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦7月28日 - 德国短债收益率(殖利率)周五守在六周低点，稍晚将公布德国通胀数据，料将显示德国通胀率放缓。

分析师指出，欧元过去两个月明显升值，应已打压7月通胀率数据；本周稍早美国官员甫对通胀疲软提出警告。

若德国7月通胀率初值一如路透调查预估低于上月，则可能降低有关欧洲央行准备缩减货币刺激措施的预期。

“这意味着，欧洲央行关注的欧元区整体通胀率也会继续低于2%的目标水准，”德国中央合作银行(DZ Bank)的分析师Christian Lenk说。

“(欧洲央行总裁)德拉吉退出超宽松货币政策立场的速度很可能就会相应缓慢。”

欧元区公债收益率周五在德国通胀数据公布前持平或略微下跌。

德国两年期公债收益率守在负0.675%的六周低点。10年期德债收益率持平于0.53%。

德国通胀数据将于1200GMT出炉。分析师预期德国7月消费者物价调和指数(HICP)初值同比上升1.4%。

不过一些分析师警告称，市场可能被该数据打个措手不及。

“若数据强劲...就会与年初触及高位之后的下行趋势相悖，就会令市场手忙脚乱，”瑞穗分析师Peter Chatwell说。(完) (编译 蔡美珍/徐文焰；审校 王洋/张涛)

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