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债券 | 2017年 5月 24日 星期三 16:48 BJT

欧元债市：经济前景改善继续让欧元区公债收益率面临上升压力

路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。

欧元区公债收益率尚未远离最近几年触及的纪录低位。这些年来，欧洲央行投入数万亿欧元用于资产购买计划，并把利率降至零以下，压低了公债收益率。

但由于资产购买计划将在12月到期，而且投资者正在消化2018年初升息的可能性，所以投资者与政策制定者之间形成了不稳定的休战状态。

瑞穗的欧元利率策略主管Peter Chatwell称，“经济成长向好的意外惊喜越多，欧洲央行就越可能更早一些撤走部分刺激措施，”

德国10年期公债收益率周三最多上涨2个基点，至0.43%。

分析师称，德国标售10年期公债令公债收益率承压更多上行压力，因投资者倾向于在新债供应前削减投资组合。

欧元区多数其他公债收益率当日持平或微涨。

周三公布的调查显示，德国消费者信心在即将进入6月之际升至近16年高位，为民间消费将再度推动今年德国经济增长的预期再添一笔。

德国智库GfK公布，6月消费者信心指数升至10.4，为2001年10月以来最高。该项调查是针对约2,000名德国人进行的。

路透调查分析师预测，尽管欧洲央行并未上调通胀预期，其可能在9月前暗示撤出超宽松货币政策，因经济表现有所改善。

货币市场走势暗示，投资者预计欧洲央行在2018年3月升息的机率超过50%。

投资者正在等待美联储公布上次会议记录。(完) (编译 张涛/于春红; 审校 汪红英/张明钧)
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