欧元债市：经济前景改善继续让欧元区公债收益率面临上升压力

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。
欧元区公债收益率尚未远离最近几年触及的纪录低位。这些年来，欧洲央行投入数万亿欧元用于资产购买计划，并把利率降至零以下，压低了公债收益率。
但由于资产购买计划将在12月到期，而且投资者正在消化2018年初升息的可能性，所以投资者与政策制定者之间形成了不稳定的休战状态。
瑞穗的欧元利率策略主管Peter Chatwell称，“经济成长向好的意外惊喜越多，欧洲央行就越可能更早一些撤走部分刺激措施，”
德国10年期公债收益率周三最多上涨2个基点，至0.43%。
分析师称，德国标售10年期公债令公债收益率承压更多上行压力，因投资者倾向于在新债供应前削减投资组合。
欧元区多数其他公债收益率当日持平或微涨。
周三公布的调查显示，德国消费者信心在即将进入6月之际升至近16年高位，为民间消费将再度推动今年德国经济增长的预期再添一笔。
德国智库GfK公布，6月消费者信心指数升至10.4，为2001年10月以来最高。该项调查是针对约2,000名德国人进行的。
路透调查分析师预测，尽管欧洲央行并未上调通胀预期，其可能在9月前暗示撤出超宽松货币政策，因经济表现有所改善。
货币市场走势暗示，投资者预计欧洲央行在2018年3月升息的机率超过50%。
投资者正在等待美联储公布上次会议记录。(完) (编译 张涛/于春红; 审校 汪红英/张明钧)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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