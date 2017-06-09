欧元债市：英国大选冲击令欧元区公债收益率逼近数月低位

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦6月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五下跌，因在距离英退谈判原定启动日仅有数天时，英国执政党失去在议会多数地位，对避险资产带来支撑。
德国公债收益率处于近六周低位，近几周已经因为预期英国大选可能出意外而大跌。此前民调显示，英国领先政党胜负难分。
周四英国大选中未现绝对赢家。
再有10天时间，复杂度空前的英国退欧谈判即将展开，对于将由谁来组建下一届政府，以及退欧的根本方向在哪里这些不确定因素打击英镑下跌。
整个欧元区公债收益率开盘均略微下跌，法国10年期公债收益率触及五个月新低约为0.63%。
意大利公债收益率延续上日大跌之势，触及一周半低点2.14%。
德国指标10年期公债收益率微跌至0.25%，距离上日触及的六周低点不远。上日欧洲央行下调了通胀预估，并且表示央行官员尚未讨论削减购债计划的事情，之后德债收益率下跌。
“在英国大选及本周其他重大风险事件即将发生之前，就已经出现了避险操作，”荷兰国际集团(ING)的资深利率策略师Martin van Vliet说。
对于希望迅速推进退欧谈判的欧盟领导人而言，英国出现政治动荡是最糟糕的情形。退欧谈判原本定于6月19日启动，但现在可能会被推迟，令在2019年3月达成退欧协议的时间更加紧张。
分析师表示，市场如果认为大选将导致英国采取“较软的”退欧立场，并实施财政扩张，这种预期可能会令全球再通胀交易重燃，并推高债券收益率。
“如果这种预期成真，市场可能会认为经济增长和通胀将加速，英国公债供应也会加速增长，这将导致公债收益率曲线趋陡，并推高英镑，”瑞穗的欧元利率策略负责人Peter Chatwell说。(完) (编译 刘秀红/李春喜/汪红英；审校 孙茉莉/刘秀红/高琦)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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