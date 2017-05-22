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债券 | 2017年 5月 22日 星期一 17:01 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率上扬，受反对党党魁消息冲击

路透伦敦5月22日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周一上扬，因对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，重新成为反对党社会党的领导人。

在奥地利、荷兰及法国选举相继击退民粹主义的挑战之际，西班牙的政治紧张情势被欧元区投资人所忽视。

Pedro Sanchez去年拒绝为打破政治僵局而弃权投票，结果由党魁一职下台，周日重新获选为党魁，他承诺要对执政党采取强硬立场。

这将令拉霍伊更难获得推进改革所需的反对党的支持，增加出现无多数议会的可能性。拉霍伊曾警告称，无多数议会可能会引发重新进行大选。

拉霍伊还将在未来几周面临信任投票，尽管社会党目前料不会试图推翻政府。

“(社会党)选择立场更加倾向左翼的候选人，应该会降低少数党政府的稳定性，”德国中央合作银行(DZ BANK)的策略师Christian Lenk说。

西班牙10年期公债收益率上升4个基点至五日高点 1.60%。

其他欧元区可比公债收益率日内持平或小幅下跌，西班牙和德国公债收益率之差报124个基点，创近三周以来最阔。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 高琦/于春红)
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