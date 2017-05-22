欧元债市：西班牙公债收益率上扬，受反对党党魁消息冲击

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦5月22日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周一上扬，因对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，重新成为反对党社会党的领导人。
在奥地利、荷兰及法国选举相继击退民粹主义的挑战之际，西班牙的政治紧张情势被欧元区投资人所忽视。
Pedro Sanchez去年拒绝为打破政治僵局而弃权投票，结果由党魁一职下台，周日重新获选为党魁，他承诺要对执政党采取强硬立场。
这将令拉霍伊更难获得推进改革所需的反对党的支持，增加出现无多数议会的可能性。拉霍伊曾警告称，无多数议会可能会引发重新进行大选。
拉霍伊还将在未来几周面临信任投票，尽管社会党目前料不会试图推翻政府。
“(社会党)选择立场更加倾向左翼的候选人，应该会降低少数党政府的稳定性，”德国中央合作银行(DZ BANK)的策略师Christian Lenk说。
西班牙10年期公债收益率上升4个基点至五日高点 1.60%。
其他欧元区可比公债收益率日内持平或小幅下跌，西班牙和德国公债收益率之差报124个基点，创近三周以来最阔。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 高琦/于春红)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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