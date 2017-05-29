欧元债市：较低评级公债价格下跌，因欧美之间分歧加大

标题新闻：惠誉确认比利时“AA-”长期外币和本币发行人违约评等(IDR)，展望为稳定
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路透伦敦5月29日 - 较低评级的南欧国家公债周一下跌，之前德国总理梅克尔对欧洲与一些盟友间关系的恶化发出警告，尤其是与美国和英国的关系。
梅克尔周日表示，欧洲不再能完全依赖于某些国家，指的是上周七国集团(G7)和北欧成员国会议所发生的不快。
过去一年，由于英国退欧和一定程度上奉行保护主义的特朗普赢得美国大选，对发达市场之间贸易的担忧已有加剧。
这些问题在七国集团(G7)的两天峰会上再度浮上枱面。
“梅克尔的评论透露出存在政治问题。这是投资人必须消化的讯息，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略分析师Daniel Lenz指出。
“今天早盘气氛稍微偏向避险，但今天交投清淡，所以情况有可能很快转变。”美国及英国市场周一休市。
意大利、西班牙及葡萄牙公债收益率周一早盘上涨3-5个基点，表现逊于其他欧元区国家公债。
德国公债收益率则大致持平，整体情况看来显示市场气氛为“避开风险”。
德国与美国10年期公债利差为191.5个基点，接近上周五触及的两周高位192个基点。
“主要原因是外界怀疑，在面临众多调查的情况下，特朗普是否会推进支出及税改计划，”Lenz指出。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 艾茂林/张涛)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中