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债券 | 2017年 5月 29日 星期一 16:49 BJT

欧元债市：较低评级公债价格下跌，因欧美之间分歧加大

路透伦敦5月29日 - 较低评级的南欧国家公债周一下跌，之前德国总理梅克尔对欧洲与一些盟友间关系的恶化发出警告，尤其是与美国和英国的关系。

梅克尔周日表示，欧洲不再能完全依赖于某些国家，指的是上周七国集团(G7)和北欧成员国会议所发生的不快。

过去一年，由于英国退欧和一定程度上奉行保护主义的特朗普赢得美国大选，对发达市场之间贸易的担忧已有加剧。

这些问题在七国集团(G7)的两天峰会上再度浮上枱面。

“梅克尔的评论透露出存在政治问题。这是投资人必须消化的讯息，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略分析师Daniel Lenz指出。

“今天早盘气氛稍微偏向避险，但今天交投清淡，所以情况有可能很快转变。”美国及英国市场周一休市。

意大利、西班牙及葡萄牙公债收益率周一早盘上涨3-5个基点，表现逊于其他欧元区国家公债。

德国公债收益率则大致持平，整体情况看来显示市场气氛为“避开风险”。

德国与美国10年期公债利差为191.5个基点，接近上周五触及的两周高位192个基点。

“主要原因是外界怀疑，在面临众多调查的情况下，特朗普是否会推进支出及税改计划，”Lenz指出。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 艾茂林/张涛)
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