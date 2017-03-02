欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
欧盟统计局称，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升2.0%，高于1月时的上升1.8%。欧洲央行的中期通胀率为略低于2%。
但2月扣除能源及未加工食品的核心通胀率持稳于0.9%，暗示欧洲央行的购债计划不会立即调整。
消费者物价上涨大多数是因为能源价格劲升；2月能源价格大涨9.2%，涨幅超越上月的8.1%。
欧盟统计局估计，2月食品和烟酒价格上升2.5%。服务业价格上升1.3%，增速高于1月的1.2%。
消费者物价上升反映了工业领域价格上涨。
统计局周四公布的另一份数据显示，1月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.7%，较上年同期增长3.5%，分别超过市场预估的增长0.6%和3.2%。
生产者物价涨幅主要受能源价格上涨驱动。1月能源价格较前月上升1.8%，较上年同期增长9.7%。
欧元区周四另一份报告公布，1月失业率持平于9.6%，符合预期。(完) (编译 蔡美珍李爽 审校 高琦/于春红)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”