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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 18:25 BJT

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估

路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。

欧盟统计局称，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升2.0%，高于1月时的上升1.8%。欧洲央行的中期通胀率为略低于2%。

但2月扣除能源及未加工食品的核心通胀率持稳于0.9%，暗示欧洲央行的购债计划不会立即调整。

消费者物价上涨大多数是因为能源价格劲升；2月能源价格大涨9.2%，涨幅超越上月的8.1%。

欧盟统计局估计，2月食品和烟酒价格上升2.5%。服务业价格上升1.3%，增速高于1月的1.2%。

消费者物价上升反映了工业领域价格上涨。

统计局周四公布的另一份数据显示，1月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.7%，较上年同期增长3.5%，分别超过市场预估的增长0.6%和3.2%。

生产者物价涨幅主要受能源价格上涨驱动。1月能源价格较前月上升1.8%，较上年同期增长9.7%。

欧元区周四另一份报告公布，1月失业率持平于9.6%，符合预期。(完) (编译 蔡美珍李爽 审校 高琦/于春红)
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