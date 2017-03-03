欧元区数据：1月零售销售连续第三个月按月下滑，市场预估为增长

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
欧盟统计局称，欧元区1月零售销售较前月下降0.1%。市场此前预估为增长0.4%。
1月零售销售较上年同期增长1.2%，路透调查中分析师预估为增长1.6%。
1月零售销售连续第三个月环比下降；12月数据下修至下降0.5%，初值为下降0.3%。
该数据可能表明欧元区消费者购物意愿下降，或许是由于消费者物价上涨，这可能打压欧元区经济复苏。
周四欧盟统计局的数据显示，欧元区2月通胀率从1月的1.8%升至2.0%，为2013年初以来最高位，刚好超过欧洲央行略低于2%的通胀目标位。
零售销售环比下降主要是由于非食品类商品销售下降0.2%，其中包括服饰和电子商品等。(完) (编译 许娜/李爽 审校 王兴亚/于春红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”