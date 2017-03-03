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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 18:19 BJT

欧元区数据：1月零售销售连续第三个月按月下滑，市场预估为增长

路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。

欧盟统计局称，欧元区1月零售销售较前月下降0.1%。市场此前预估为增长0.4%。

1月零售销售较上年同期增长1.2%，路透调查中分析师预估为增长1.6%。

1月零售销售连续第三个月环比下降；12月数据下修至下降0.5%，初值为下降0.3%。

该数据可能表明欧元区消费者购物意愿下降，或许是由于消费者物价上涨，这可能打压欧元区经济复苏。

周四欧盟统计局的数据显示，欧元区2月通胀率从1月的1.8%升至2.0%，为2013年初以来最高位，刚好超过欧洲央行略低于2%的通胀目标位。

零售销售环比下降主要是由于非食品类商品销售下降0.2%，其中包括服饰和电子商品等。(完) (编译 许娜/李爽 审校 王兴亚/于春红)
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