欧元区数据：3月工业生产意外下滑，但不会改变年初经济增长状况

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透布鲁塞尔5月12日 - 周五发布的数据显示，欧元区3月工业生产连续第二个月小幅下降，未像市场预期的那样录得增长，这归因于能源生产的急剧下滑。
欧盟统计局称，欧元区3月工业生产较前月下降0.1%，但较上年同期增长1.9%。
按月和按年增幅都低于市场预估，估值分别为成长0.3%和2.3%。
不过，工业生产的意外下滑料不会改变欧元区经济年初增长的展望。初值显示欧元区第一季经济成长0.5%。
这很大程度是因为3月跌幅被2月向上修正数据所抵销，2月产出仅下滑0.1%，而非初估的下跌0.3%。与上年同期相较，2月产出成长1.4%，高于较欧盟统计局一个月前估计的成长1.2%。
3月月度产出下滑，是因为能源生产下滑3.2%，这是唯一呈现下滑的分项数据。
包括罐装食品及服饰等非耐久财消费品的产出成长2.1%，2月时为下滑1.3%。
耐久消费财生产连续第二个月增加，成长0.9%，显示企业预期消费者将继续消费冰箱及汽车等高单价产品。
中间财产出亦成长0.3%，机械等资本财生产则是成长0.2%。(完) (编译 高琦/张明钧; 审校 张涛/于春红)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0