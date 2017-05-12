欧元区数据：3月工业生产意外下滑，但不会改变年初经济增长状况

路透布鲁塞尔5月12日 - 周五发布的数据显示，欧元区3月工业生产连续第二个月小幅下降，未像市场预期的那样录得增长，这归因于能源生产的急剧下滑。

欧盟统计局称，欧元区3月工业生产较前月下降0.1%，但较上年同期增长1.9%。

按月和按年增幅都低于市场预估，估值分别为成长0.3%和2.3%。

不过，工业生产的意外下滑料不会改变欧元区经济年初增长的展望。初值显示欧元区第一季经济成长0.5%。

这很大程度是因为3月跌幅被2月向上修正数据所抵销，2月产出仅下滑0.1%，而非初估的下跌0.3%。与上年同期相较，2月产出成长1.4%，高于较欧盟统计局一个月前估计的成长1.2%。

3月月度产出下滑，是因为能源生产下滑3.2%，这是唯一呈现下滑的分项数据。

包括罐装食品及服饰等非耐久财消费品的产出成长2.1%，2月时为下滑1.3%。

耐久消费财生产连续第二个月增加，成长0.9%，显示企业预期消费者将继续消费冰箱及汽车等高单价产品。