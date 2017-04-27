欧元区数据：4月经济景气升至近10年最高水准，优于分析师预期

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透布鲁塞尔4月27日 - 周四公布的欧盟数据显示，欧元区4月经济景气升至近10年最高水准，所有领域的信心均有改善，通胀预期则下降。此前分析师的预期是4月经济景气几无变化。
欧盟执委会公布，欧元区4月经济景气指数从3月的108.0升至109.6，创出2007年8月以来最高水准。
路透访问的分析师此前预测，4月经济景气指数微升至108.1。
欧元区4月企业景气指数从3月的0.83升至1.09，市场预期是与3月持平。
整体经济景气上升，主要归功于消费者及建筑商对于工业及服务业领域的乐观看法创下数年高位。
在英国，整体景气略有改善。但当月消费者信心下滑。受访者对于经济前景、失业率数据及储蓄情况更为悲观。
消费者及制造商的通胀预期下滑，是对油价下跌及3月通胀大幅下滑的反映。4月通胀料上升，初步预估数据将于周五发布。
通胀上升及经济稳固成长或给欧洲央行带来终结货币刺激政策的压力。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 张明钧/孙国玉)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未