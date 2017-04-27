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市场报道 | 2017年 4月 27日 星期四 17:33 BJT

欧元区数据：4月经济景气升至近10年最高水准，优于分析师预期

路透布鲁塞尔4月27日 - 周四公布的欧盟数据显示，欧元区4月经济景气升至近10年最高水准，所有领域的信心均有改善，通胀预期则下降。此前分析师的预期是4月经济景气几无变化。

欧盟执委会公布，欧元区4月经济景气指数从3月的108.0升至109.6，创出2007年8月以来最高水准。

路透访问的分析师此前预测，4月经济景气指数微升至108.1。

欧元区4月企业景气指数从3月的0.83升至1.09，市场预期是与3月持平。

整体经济景气上升，主要归功于消费者及建筑商对于工业及服务业领域的乐观看法创下数年高位。

在英国，整体景气略有改善。但当月消费者信心下滑。受访者对于经济前景、失业率数据及储蓄情况更为悲观。

消费者及制造商的通胀预期下滑，是对油价下跌及3月通胀大幅下滑的反映。4月通胀料上升，初步预估数据将于周五发布。

通胀上升及经济稳固成长或给欧洲央行带来终结货币刺激政策的压力。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 张明钧/孙国玉)
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