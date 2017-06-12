欧元区经济：马克龙有望赢得议会多数优势，或有助调升欧元区成长预期--标普

路透巴黎6月12日 - 标普全球评级周一称，或将上调法国和欧元区经济增长前景，因法国总统马克龙有望赢得议会绝大多数席位，从而得以推进他所承诺的促进商业的改革。

周日的法国议会选举第一轮投票中，马克龙所在的共和前进党(LREM)及其盟友--民主运动党(Modem)的得票率为32.32%，民调预计在6月18日的第二轮投票中，他或将赢得国民议会557席中的390-445个席位。

标普的欧洲、中东和非洲地区首席分析师Jean-Michel Six称，这料可消除选战期间笼罩法国的政治不确定性。此外，德国9月的联邦大选看似也将形成一个稳定的政府。

“这两个欧元区最大的国家2017年都将在政治和经济上得到加强，这一点意义巨大，”Six对财经记者协会(AJEF)说道。

马克龙希望迅速开展一系列经济和社会改革，其中包括放宽一项严格的劳工法，以及对庞大的养老金体系进行改革。

“我们目前正在审视我们的预期。我们或将上调对法国和欧元区的(前景)预期，”他说道。