欧元区经济：马克龙有望赢得议会多数优势，或有助调升欧元区成长预期--标普

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透巴黎6月12日 - 标普全球评级周一称，或将上调法国和欧元区经济增长前景，因法国总统马克龙有望赢得议会绝大多数席位，从而得以推进他所承诺的促进商业的改革。
周日的法国议会选举第一轮投票中，马克龙所在的共和前进党(LREM)及其盟友--民主运动党(Modem)的得票率为32.32%，民调预计在6月18日的第二轮投票中，他或将赢得国民议会557席中的390-445个席位。
标普的欧洲、中东和非洲地区首席分析师Jean-Michel Six称，这料可消除选战期间笼罩法国的政治不确定性。此外，德国9月的联邦大选看似也将形成一个稳定的政府。
“这两个欧元区最大的国家2017年都将在政治和经济上得到加强，这一点意义巨大，”Six对财经记者协会(AJEF)说道。
马克龙希望迅速开展一系列经济和社会改革，其中包括放宽一项严格的劳工法，以及对庞大的养老金体系进行改革。
“我们目前正在审视我们的预期。我们或将上调对法国和欧元区的(前景)预期，”他说道。
他表示，标普可能将对法国经济成长率的预期提高到1.7-1.8%，目前预期为增长1.5%。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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