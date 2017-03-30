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市场报道 | 2017年 3月 30日 星期四 17:39 BJT

欧元区经济：3月经济景气持稳，但通胀预期劲升

路透布鲁塞尔3月30日 - 周四公布的欧盟数据显示，欧元区3月经济景气略有下降，路透调查分析师预期为上升。工业与服务业景气下降，但通胀预期劲升。

欧盟执委会的月度景气调查报告显示，欧元区3月经济景气指数从2月的108.0降至107.9，仍远高于100.0的长期平均水平。

路透调查的分析师此前预计3月经济景气指数升至108.3.

欧元区3月企业景气指数持稳在0.82，仍为2011年6月以来最高水准，但低于0.86%的市场预期。

消费者和生产者的通胀预期升高，这成为欧元区物价趋势重回稳定增长道路的新迹象，并让欧洲央行面临结束其货币刺激措施的压力。

3月消费者对未来12个月物价趋势的预期指数从2月的14.5上升至15.3，为2013年10月以来最高。

生产者的通胀预期指数也从2月的9.0升至9.8，为2011年7月以来最高。

整体经济信心小幅下滑，主要是因为占欧元区经济最大比重的服务业以及工业信心减弱。3月服务业景气指数从前月的13.9降至12.7，工业景气指数则从1.3降至1.2。

消费者变得更加乐观，部分抵消了上述两大经济领域的信心下滑。3月消费者信心指数为负5.0，2月为负6.2。(完) (编译 张涛/王兴亚；审校 王洋/孙茉莉)
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