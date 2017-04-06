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市场报道 | 2017年 4月 6日 星期四 15:31 BJT

欧元区金融：德国银行业协会主席呼吁欧洲央行尽快终止购债计划

路透柏林4月6日 - 德国银行业协会(BdB)主席彼得斯(Hans-Walter Peters)周四表示，欧洲央行应当尽快结束扩张性的货币政策。

彼得斯在银行业会议上表示，欧洲央行需要尽快对形势进行重新思考。他还称，德国银行业希望欧洲央行能在今年年底以前缩减购债规模并且在明年终止负利率政策。

与此同时，BdB执行长Michael Kemmer也表示，他不认为当低利率终结时，银行业服务费会随之消失。他还称，在美国总统特朗普任内，金融业不会发生全面的监管解除。（完） (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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