欧元区金融：欧洲央行6月超限购买法意债券，进一步偏离刺激计划原则

路透法兰克福7月4日 - 欧洲央行6月购买的意大利和法国债券较原定的购债规模多出逾20亿欧元，进一步偏离其购债刺激原则。这项原则旨在确保央行刺激措施在欧元区各成员国之间均衡实施。

这项原则名为“资本额比重(capital key)”原则，规定购债规模比例必须符合每个国家对欧洲央行的出资比例。央行日益偏离这一原则，暗示这段时间央行越来越难在遵守其他限制规定的前提下买到足够规模的公债。

符合购买条件的公债日益稀缺，也被看作是欧洲央行在通胀复苏之际，开始逐步结束2.3万亿(兆)欧元(2.61万亿美元)刺激计划的原因之一。

“欧洲央行...买进规模仍勉力超过了规定的每月600亿欧元，但可买的合格债券有限的情况愈发明显，而且将变得更加严重，”荷兰银行分析师Kim Liu说。

数据显示，欧洲央行和欧元区国家央行买进了价值108亿欧元法国公债和93亿欧元意大利债券。

上述对法意债券的买进规模，比欧洲央行按照资本额比重规定而设下的法意债券购买额度均高出逾10亿欧元。

相形之下，欧洲央行仅买进4.98亿欧元葡萄牙债券，是葡萄牙债券购买限额的一半不到。

这是因为欧洲央行在金融危机期间已经拥有葡萄牙债券，而根据欧洲央行的规定，购置单国公债时不能超过该国所发行公债规模的三分之一，因此其需谨慎以免违反此规定。(完) (编译 郑茵/李婷仪 审校 张荻/许娜)