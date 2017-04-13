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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 20:10 BJT

欧洲个股：利洁时就出售旗下食品业务与摩根士丹利合作--消息人士

路透伦敦4月13日 - 知情人士周四对路透表示，英国消费品集团利洁时(Reckitt Benckiser)正就出售旗下食品业务，与摩根士丹利展开合作；出售该业务将为利洁时带来大约30亿美元。

消息人士称，出售程序很快将展开；由于这件事正在私下进行，所以消息人士拒绝具名。

利洁时和摩根士丹利均拒绝发表评论；本月稍早利洁时确认正在探索围绕食品业务的处理方案。

利洁时料将使用出售所得支付其以166亿美元收购美赞臣(Mead Johnson)所带来的债务。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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