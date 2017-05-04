欧洲个股：嘉能可上调全年获利预估，第一季矿产量因天气受影响

标题新闻：美国官员称去年大选期间俄罗斯黑客将21个州的选举系统作为目标，但未透露是哪些州
美国国土安全部网络安全执行副次长Jeanatte Manfra 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月4日 - 贸易及矿业巨头嘉能可(Glencore)周四将年度营销息税前利润(EBIT)预估从22-25亿美元上调至23-26亿美元，并称第一季产量因天气导致的生产中断而受影响。
铜产量较上年同期减少3%，因一些矿山的铜品位下降，秘鲁出现洪灾，而且刚果共和国降雨量高于均值。
嘉能可称，锌产量增长9%，并补充称目前尚未计划重启澳洲和秘鲁闲置的产能。(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)
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全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。