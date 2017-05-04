版本:
中国
货币新闻 | 2017年 5月 4日 星期四 15:07 BJT

欧洲个股：嘉能可上调全年获利预估，第一季矿产量因天气受影响

路透伦敦5月4日 - 贸易及矿业巨头嘉能可(Glencore)周四将年度营销息税前利润(EBIT)预估从22-25亿美元上调至23-26亿美元，并称第一季产量因天气导致的生产中断而受影响。

铜产量较上年同期减少3%，因一些矿山的铜品位下降，秘鲁出现洪灾，而且刚果共和国降雨量高于均值。

嘉能可称，锌产量增长9%，并补充称目前尚未计划重启澳洲和秘鲁闲置的产能。(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐