欧洲个股：壳牌出售加拿大油砂资产，将高管奖金与温室气体排放挂钩

路透伦敦3月9日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团已同意以85亿美元出售大部分加拿大油砂资产，成为撤出这类成本高昂项目的最新一家国际石油巨头。

壳牌目前正试图通过出售总计300亿美元的资产来减少债务，此前该公司以540亿美元收购了BG Group，现在则面临投资者的压力，要求其降低气候变化的风险。

除了公布出售加拿大油砂资产外，壳牌周四还表示，高管奖金的10%将与精炼、化工和上游业务的温室气体排放表现挂钩。

分析师对该笔交易表示欢迎，据协议，壳牌已同意将现有以及尚未开发的加拿大油砂权益卖给Canadian Natural，并将在Athabasca Oil Sands Project (AOSP)项目的持股由60%削减至10%。

RBC Capital Markets的Biraj Borkhataria说道：“这一次大的资产剥离应有助于壳牌2017年资产负债表的减债增资，并有助于消除围绕派息的疑虑。”

埃克森美孚 (Exxon Mobil)、康菲石油国际(ConocoPhillips)和挪威国家石油公司等油企亦已经减记或者出售所持的加拿大油砂资产。