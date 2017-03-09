欧洲个股：壳牌出售加拿大油砂资产，将高管奖金与温室气体排放挂钩

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月9日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团已同意以85亿美元出售大部分加拿大油砂资产，成为撤出这类成本高昂项目的最新一家国际石油巨头。
壳牌目前正试图通过出售总计300亿美元的资产来减少债务，此前该公司以540亿美元收购了BG Group，现在则面临投资者的压力，要求其降低气候变化的风险。
除了公布出售加拿大油砂资产外，壳牌周四还表示，高管奖金的10%将与精炼、化工和上游业务的温室气体排放表现挂钩。
分析师对该笔交易表示欢迎，据协议，壳牌已同意将现有以及尚未开发的加拿大油砂权益卖给Canadian Natural，并将在Athabasca Oil Sands Project (AOSP)项目的持股由60%削减至10%。
RBC Capital Markets的Biraj Borkhataria说道：“这一次大的资产剥离应有助于壳牌2017年资产负债表的减债增资，并有助于消除围绕派息的疑虑。”
埃克森美孚 (Exxon Mobil)、康菲石油国际(ConocoPhillips)和挪威国家石油公司等油企亦已经减记或者出售所持的加拿大油砂资产。
1002GMT，壳牌股价跌1.6%，该类股亦跌1.6%。(完) (编译 许娜/孙茉莉; 审校 李春喜/李爽)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”