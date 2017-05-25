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债券 | 2017年 5月 25日 星期四 08:58 BJT

欧洲个股：巴黎银行向纽约监管当局支付3.5亿美元，了结汇率操纵调查

路透纽约5月24日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)周三同意向纽约银行业监管机构支付3.5亿美元，了结关于该行外汇业务不当行为的调查，监管机构称该行的不当行为以客户利益为代价换来该行利润的增加。

纽约州金融服务管理局(DFS)在声明中称，该行驻纽约等交易中心的十多位交易员和销售人员参与外汇操纵及其他违法活动，而该行未能对业务恰当监管。

法国巴黎银行在周三的声明中称，对2007和2013年间的不当行为深感抱歉。并表示此后该行强化了控制与合规制度，现有拨备可满足罚金的支付。

DFS称，该行的交易员与竞争对手在网络聊天室串通、执行虚假交易、与其他银行的交易员不当分享客户保密信息。

法国巴黎银行是最新一家因未能阻止交易员操纵汇率而受罚的银行。2014和2015年，另有七家国际银行被英美监管当局指控欺骗客户以增加自身获利，总共被处以逾100亿美元的罚款。(完) (编译 孙国玉；审校)
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