欧洲个股：巴黎银行向纽约监管当局支付3.5亿美元，了结汇率操纵调查

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透纽约5月24日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)周三同意向纽约银行业监管机构支付3.5亿美元，了结关于该行外汇业务不当行为的调查，监管机构称该行的不当行为以客户利益为代价换来该行利润的增加。
纽约州金融服务管理局(DFS)在声明中称，该行驻纽约等交易中心的十多位交易员和销售人员参与外汇操纵及其他违法活动，而该行未能对业务恰当监管。
法国巴黎银行在周三的声明中称，对2007和2013年间的不当行为深感抱歉。并表示此后该行强化了控制与合规制度，现有拨备可满足罚金的支付。
DFS称，该行的交易员与竞争对手在网络聊天室串通、执行虚假交易、与其他银行的交易员不当分享客户保密信息。
法国巴黎银行是最新一家因未能阻止交易员操纵汇率而受罚的银行。2014和2015年，另有七家国际银行被英美监管当局指控欺骗客户以增加自身获利，总共被处以逾100亿美元的罚款。(完) (编译 孙国玉；审校)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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