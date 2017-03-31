版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 31日 星期五 10:39 BJT

欧洲个股：德国大众汽车与美国10个州就排放超标达成1.57亿美元和解

路透华盛顿3月30日 - 全球最大汽车厂商--德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)周四表示，已同意支付1.57亿美元了结美国10个州对其柴油车排放超标、违反环保法规的指控。该公司正在努力摆脱排放丑闻的影响。

该和解涉及的州包括纽约州、康涅狄格州、马萨诸塞州、宾夕法尼亚州和华盛顿州等，还包括一些消费者的指控在内。大众汽车在2016与美国44个州达成6.03亿美元的和解协议，但其中并未涵盖周四协议中的指控。

和解协议还要求大众汽车于2020年前在这10个州至少新推出三款电动汽车，包括两款运动型车(运动休旅车，SUV)。

该公司总计已同意在美国最多支出250亿美元，了结来自车主、环保监管机构、各州政府以及经销商的指控，并进行车辆回购。(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐