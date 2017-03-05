欧洲个股：德意志银行监事会会议将讨论增资计划--消息

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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* 德意志银行监事会周日中午时分将开会--消息
* 德意志银行周五称其准备增资
* 投资者称这表明该行着眼于未来
路透法兰克福3月4日 - 两位知情消息人士周六称，德国最大银行--德意志银行监事会周日将开会，讨论约80亿欧元(85亿美元)的潜在增资计划。
德意志银行周五表示，其准备增资，并正在研究几个战略性举措，其中包括首次公开发行(IPO)旗下资产管理业务的少数股权，以及保留旗下的德国邮政银行，将其整合进其他德国零售业务中。
消息人士称，周日的会议料在中午时分开始。德意志银行未就本次会议置评。
在经过数年重组后，增资将使得德意志银行能够强化其资产负债表，并可腾出资金用于战略性投资。一位投资者周六表示欢迎这样的举措。
“宣布的这些举措对资本市场而言是一个重要讯号，表明数年来致力于解决过去的遗留问题后，该银行目前更加着眼于未来及客户，”Union Investment基金经理Ingo Speich称。
“这样的举措将受到欢迎，但投资者还需了解更多细节。”
德意志银行2016年第四季净亏19亿欧元，该公司过往不当行为所造成的法律费用抵销了债券交易营收回升。
“与同业相比，德意志银行资本实力不佳。法律争端花费了大量资金并损及信誉，”Speich补充称。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”