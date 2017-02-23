版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 09:10 BJT

欧洲个股：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划--消息

路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。

投资者必须在周四前认购新股，整个新股发行过程到3月10日结束。其中一位消息人士称，此次售股将可能获全额认购。

裕信银行未对此置评。

此次售股得到多家银行的全额担保，不行使认股权的股东面临逾70%的股权稀释。

裕信银行以每股8.09欧元发行新股，不包括认股权相当于折价38%。

裕信银行股价周三收盘下跌2.07%至12.30欧元，走势与意大利银行股大致相符。

“这令行使认股权非常便利，”一位消息人士说。(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐