欧洲个股：意大利西雅那银行称，正就出售坏账资产进行独家谈判

路透米兰5月29日 - 意大利西雅那银行周一表示，正与意大利国内的一个基金和投资者团体就出售其坏账资产进行独家谈判。该银行需要清理完坏账后才能被政府接手。

谈判标志着对西雅那银行冗长的救援进程进入了新阶段，其中包括帮助该银行剥离不良贷款。

西雅那银行去年底时的违约债务总计260亿欧元(290.4亿美元)，并设定与基金Quaestio谈判的最后期限为6月28日。该基金负责管理意大利政府设立的银行业重组基金Atlante，并代表其他投资者与西雅那银行进行谈判。

西雅那银行并未透露投资者的名字，但消息人士称投资者是美国私募股权基金Fortress和意大利坏账基金Credito Fondiario，美国基金Elliott持有后者44%的股权。

西雅那银行去年12月通过市场融资的努力失败后，向政府求助以填补88亿欧元的资本缺口。

知情人士说，几个月来，西雅那银行就纾困条款和包括裁员数千人在内的重组计划进行协商，该行期待能在6月底之前获得欧洲监管当局的同意；这将为意大利政府最早在7月取得该行约70%股权而铺平道路。

部分资本缺口将会通过次级债务转股来填补，这符合欧洲要求限制动用公共资金去拯救受困银行的新规定。

拯救西雅那银行的讨论看似将有正面结论，但意大利政府眼前更大一个难题则是如何赢得欧盟支持其拯救另外两家地区性银行--Popolare di Vicenza和Veneto Banca，这两家银行的资金缺口共达64亿欧元。

消息人士上周对路透说，为了让西雅那银行把坏帐从资产负债表中剥离，Atlante和其他投资者势必承担绝大部分被打包成证券的不良贷款。

消息人士称，在对该行一个坏帐组合进行证券化的过程中，Atlante等投资者或将以13亿欧元买下其中的次顺位债务和夹层融资部分；而高级偿债顺位的部分则获得国家级担保方支持，出售给机构投资者。

一位消息人士说，Fortress和Credito Fondiario在对上述组合进行尽职调查，预计在6月9日结束。Fortress和Elliott、Credito Fondiario均不予置评。(完) (编译 张荻/李婷仪 审校 王兴亚/郑茵)