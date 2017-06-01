欧洲个股：法国安盛保险执行长称，将继续持股意大利西雅那银行--报载

中国新股：证监会下发新一批六家企业IPO批文，募资总额不超过32亿元
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
路透米兰6月1日 - 法国安盛保险(Axa)执行长Thomas Buberl周四称，该公司希望与意大利西雅那银行(Banca MPS)续签银行保险协议，并打算继续持有该银行股份。
“我们是股东，我认为没有理由改变现状，”Buberl在接受意大利24小时太阳报采访时说。
Buberl表示，安盛保险每年将斥资约10亿欧元(11亿美元)用于收购，但称并不考虑大规模并购交易。他重申，安盛保险没有兴趣收购意大利同业忠利保险(ASSICURAZIONI GENERALI)。
他说，公司将侧重于自体成长。
“目前我们无需启动任何增资，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
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路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周五上涨，能源和矿业股等权重板块上升，但黑莓公布的首季业绩令人失望，股价录得两年半以来最大单日跌幅。