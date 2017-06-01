欧洲个股：法国安盛保险执行长称，将继续持股意大利西雅那银行--报载

路透米兰6月1日 - 法国安盛保险(Axa)执行长Thomas Buberl周四称，该公司希望与意大利西雅那银行(Banca MPS)续签银行保险协议，并打算继续持有该银行股份。

“我们是股东，我认为没有理由改变现状，”Buberl在接受意大利24小时太阳报采访时说。

Buberl表示，安盛保险每年将斥资约10亿欧元(11亿美元)用于收购，但称并不考虑大规模并购交易。他重申，安盛保险没有兴趣收购意大利同业忠利保险(ASSICURAZIONI GENERALI)。

他说，公司将侧重于自体成长。