欧洲个股：法国巴黎银行计划在北欧推动投行业务成长

路透巴黎3月20日 - 法国最大的银行--法国巴黎银行表示，基于周一提供给投资者的2017-2020年计划，将在北欧推动企业和机构银行业务的成长。

银行称，该策略将在实施期间带来平均2.5%的营收增长，并且还将提高股息派发，使股东权益报酬率(ROE)从9.4%升到10%。

银行重申了2月宣布的目标，“2020年计划将令我们实现成为欧洲银行业标杆的愿景，同时拥有全球背景。”银行执行长Jean-Laurent Bonnafé在声明中说道。(完) (编译 高琦 审校 孙茉莉)