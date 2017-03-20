欧洲个股：法国巴黎银行计划在北欧推动投行业务成长

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透巴黎3月20日 - 法国最大的银行--法国巴黎银行表示，基于周一提供给投资者的2017-2020年计划，将在北欧推动企业和机构银行业务的成长。
银行称，该策略将在实施期间带来平均2.5%的营收增长，并且还将提高股息派发，使股东权益报酬率(ROE)从9.4%升到10%。
银行重申了2月宣布的目标，“2020年计划将令我们实现成为欧洲银行业标杆的愿景，同时拥有全球背景。”银行执行长Jean-Laurent Bonnafé在声明中说道。(完) (编译 高琦 审校 孙茉莉)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。