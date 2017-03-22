欧洲个股：法国巴黎银行计划裁减法国、英国和卢森堡投行业务员工

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透巴黎3月21日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)在年报中称，计划在2018年底前裁减法国、英国和卢森堡投资银行业务员工，但欧洲整体投行员工人数应该会保持稳定。
随着不断加大的合规和监管压力拖累投行等高风险活动，包括汇丰控股和德意志银行在内的很多欧洲银行业者都在削减成本以提高获利能力。
由于法国巴黎银行将在波兰、葡萄牙和西班牙等成本较低国家雇聘，到2018年底，该行在欧洲的企业及机构银行业务(CIB)的雇员人数应该会保持稳定。
“在法国、英国和卢森堡，我们准备裁员，”该行援引2016年5月和11月对欧洲劳资委员会(European Works Council)的陈述称。
法国巴黎银行在报告中还称，在2016年底，该行总员工人数从之前一年的189,077人增至192,419人。
该银行还说，由于全球各地的银行都在增强合规部门，以达到严苛监管要求，负责内部控管的雇员人数增加了47%至9,786人。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未