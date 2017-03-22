版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 22日 星期三 09:08 BJT

欧洲个股：法国巴黎银行计划裁减法国、英国和卢森堡投行业务员工

路透巴黎3月21日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)在年报中称，计划在2018年底前裁减法国、英国和卢森堡投资银行业务员工，但欧洲整体投行员工人数应该会保持稳定。

随着不断加大的合规和监管压力拖累投行等高风险活动，包括汇丰控股和德意志银行在内的很多欧洲银行业者都在削减成本以提高获利能力。

由于法国巴黎银行将在波兰、葡萄牙和西班牙等成本较低国家雇聘，到2018年底，该行在欧洲的企业及机构银行业务(CIB)的雇员人数应该会保持稳定。

“在法国、英国和卢森堡，我们准备裁员，”该行援引2016年5月和11月对欧洲劳资委员会(European Works Council)的陈述称。

法国巴黎银行在报告中还称，在2016年底，该行总员工人数从之前一年的189,077人增至192,419人。

该银行还说，由于全球各地的银行都在增强合规部门，以达到严苛监管要求，负责内部控管的雇员人数增加了47%至9,786人。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐