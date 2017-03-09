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金融服务 | 2017年 3月 9日 星期四 09:07 BJT

欧洲个股：法国药厂赛诺菲寻找顾问，着手出售欧洲非专利药业务

路透伦敦/法兰克福3月8日 - 多名消息人士对路透表示，法国最大的药厂赛诺菲正就欧洲非专利药业务的出售，寻求在月底前找到顾问。赛诺菲料于夏季之后启动标售流程。

消息人士说，几家入选的银行将进行最后的努力，外界对这笔交易期待已久，其价值或超过20亿欧元(21亿美元)。

消息人士表示，有关顾问团队的最终决定料于两周左右出炉，最终可能由一家小型银行与大型银行携手合作。

赛诺菲一名发言人未予置评。

该公司曾于1月表示，预计在2018年底前完成欧洲非专利药业务的出售。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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