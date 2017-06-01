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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 17:27 BJT

欧洲个股：瑞士信贷大股东卡塔尔投资局(QIA)持股比例升至5%以上

路透苏黎世6月1日 - 瑞士信贷周四表示，大股东卡塔尔投资局(QIA)已提高持股比例至5.01%。

瑞士信贷声明表示，截至2017年5月24日，由卡塔尔政府控制的卡塔尔控股持有5.01%股权。

卡塔尔控股由卡塔尔投资局控制；卡塔尔投资局是卡塔尔的主权财富基金。在瑞士证交所2016年11月的一份讯息揭露中，当时卡塔尔控股的持股比例为4.93%。

根据瑞士信贷揭露的讯息，卡塔尔投资局为第四大股东。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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