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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 15:32 BJT

欧洲个股：瑞士监管机构对瑞士信贷处理一马发展交易案发出书面谴责

路透5月30日 - 瑞士金融市场监管局(FINMA)就瑞士信贷处理丑闻不断的马来西亚主权财富基金一马发展(1MDB)交易进行“全面调查”，对这家瑞士第二大银行业者发出书面谴责。

“调查期间，未能确认该行有系统地犯下违背监管法令的行为，”FINMA发言人在一份电子邮件声明稿中指出，“然而FINMA仍向该行发出书面谴责，因在处理洗钱问题的过程中有缺失。”

FINMA并未提出更多细节。

新加坡金管局周二表示，已对瑞士信贷和大华银行(UOB)施以经济处罚。此前金管局已结束为期两年、针对一马发展(1MDB)相关交易牵涉银行的调查。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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