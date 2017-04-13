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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 20:13 BJT

欧洲个股：联合利华聘请摩根士丹利和高盛负责出售涂抹调味品业务--消息

路透伦敦4月13日 - 消息人士周四告诉路透，联合利华(Unilever)已经决定聘请摩根士丹利和高盛，负责出售其人造黄油和涂抹调味品业务；这是在上周宣布的。

消息人士称，出售进程料在今年稍后启动；该交易的价值可能最高达60亿英镑(75.2亿美元)。

消息人士表示，摩根士丹利和高盛的主要目标是私募股权竞标者，他们可能组成大财团来为竞标融资。由于出售进程未公开，消息人士拒绝具名。

联合利华和摩根士丹利未予置评，尚不能联系到高盛发表评论。(完) (编译 王兴亚；审校 王洋)
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