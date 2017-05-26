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债券 | 2017年 5月 26日 星期五 08:11 BJT

欧洲个股：若欧元交易结算规定改变，安本将把部分英国岗位迁欧

路透伦敦5月25日 - 安本资产管理执行长Martin Gilbert表示，若欧盟坚持欧元计价交易的结算需在区内进行，该公司将不得不把一些工作岗位从英国移至欧洲。

Gilbert不愿说明将迁移多少岗位，但他周四在一场金融会议称，可能是“少数”岗位。

欧盟执委会下个月将公布一份法律草案，规范在英国退欧后，欧元计价证券的结算应如何处理。结算工作目前主要在伦敦进行。

备选方案包括，坚持对欧盟以外的结算所进行直接监督，例如在2019年3月后对伦敦的结算进行把关，以及甚至要求结算得在欧元区进行。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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