欧洲个股：诺基亚计划在本土裁撤最多200个岗位，力求维持利润率

标题新闻：美国官员称去年大选期间俄罗斯黑客将21个州的选举系统作为目标，但未透露是哪些州
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路透赫尔辛基5月4日 - 芬兰电信网络设备制造商诺基亚周四表示，计划继续在本土裁员，将裁撤芬兰国内最多200个岗位，以求在全球网络设备市场需求下滑的背景下维持利润率。
“为了在这种市场环境下取得成功，我们必须继续精简成本结构并提升效率，”诺基亚负责本土业务的高管Tommi Uitto在一份声明中称。
作为收购阿尔卡特朗讯后全球成本削减计划的一部分，去年诺基亚在本土裁撤了约1,000个岗位。
诺基亚没有透露全球裁员数量，但工会组织估计总计会裁撤1-1.5万个岗位。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
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全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。