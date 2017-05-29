欧洲企业：空客直升机开始在中国青岛建设组装线

路透巴黎5月27日 - 全球最大的商用直升机供应商--空客直升机(Airbus Helicopters)已开始在中国建设一条组装线。空中客车表示，这是其进入中国市场的关键一步。

该公司将这条总装线设在中国东部的青岛，建设工程预计将于2018年完成。

空客在2016年签订的一份框架协议中提及要在未来10年内组装100架H135直升飞机，青岛工厂组装的首架直升机拟于2019年中期下线。

中国正在向民用飞机开放低空空域，可能将有越来越多的直升飞机订单，而H135已经在中国被用于医疗服务和警戒任务。

空客直升机的执行长Guillaume Faury在声明中称，开始建设这条组装线，表明该公司“致力于进一步加强与中国快速成长的航空产业展开行业合作”。

空客直升机是飞机制造商与航太集团空中客车(Airbus,空中巴士)的子公司。空客的主要竞争对手是波音(Boeing)。(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)