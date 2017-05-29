欧洲企业：空客直升机开始在中国青岛建设组装线

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透巴黎5月27日 - 全球最大的商用直升机供应商--空客直升机(Airbus Helicopters)已开始在中国建设一条组装线。空中客车表示，这是其进入中国市场的关键一步。
该公司将这条总装线设在中国东部的青岛，建设工程预计将于2018年完成。
空客在2016年签订的一份框架协议中提及要在未来10年内组装100架H135直升飞机，青岛工厂组装的首架直升机拟于2019年中期下线。
中国正在向民用飞机开放低空空域，可能将有越来越多的直升飞机订单，而H135已经在中国被用于医疗服务和警戒任务。
空客直升机的执行长Guillaume Faury在声明中称，开始建设这条组装线，表明该公司“致力于进一步加强与中国快速成长的航空产业展开行业合作”。
空客直升机是飞机制造商与航太集团空中客车(Airbus,空中巴士)的子公司。空客的主要竞争对手是波音(Boeing)。(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为