欧洲央行：管委魏德曼称尚不清楚欧洲央行是否将在6月采取行动-报纸

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透法兰克福5月21日 -
* 欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼在南德日报(Suddeutsche Zeitung)周四将刊发的专访中表示，如果我们需要行动，将首先着眼于利率，因我们工具的核心是利率政策。
* 魏德曼表示还不清楚是否我们必须要行动。
* 魏德曼表示如果推出汇率目标，欧洲央行将无法实施独立的货币政策。
* 魏德曼表示不赞成实施汇率目标政策以压低欧元。
* 魏德曼称认为欧元区没有通缩迹象。
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丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。