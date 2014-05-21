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货币新闻 | 2014年 5月 22日 星期四 00:17 BJT

欧洲央行：管委魏德曼称尚不清楚欧洲央行是否将在6月采取行动-报纸

路透法兰克福5月21日 -

* 欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼在南德日报(Suddeutsche Zeitung)周四将刊发的专访中表示，如果我们需要行动，将首先着眼于利率，因我们工具的核心是利率政策。

* 魏德曼表示还不清楚是否我们必须要行动。

* 魏德曼表示如果推出汇率目标，欧洲央行将无法实施独立的货币政策。

* 魏德曼表示不赞成实施汇率目标政策以压低欧元。

* 魏德曼称认为欧元区没有通缩迹象。

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