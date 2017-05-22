欧洲央行：决策时要考虑到就业市场存在大量闲置劳动力--执委科尔

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福5月19日 - 欧洲央行执委科尔周五表示，由于就业市场存在隐藏的闲置劳动力，欧元区通胀率上升需要的时间可能长于预期，欧洲央行决策时需要将这一点纳入考量，以免收紧政策的步伐过快。
不过科尔指出，一旦通胀率稳定在2%左右，即便失业率仍处于高位，欧洲央行也需要收紧政策，以避免经济“过热”。
科尔表示，衡量失业和不充分就业的一个广义指标，是整体失业数据的两倍，原因是临时和兼职就业增加，这也解释了为何薪资增长疲弱、几乎未能推动通胀率升向2%的欧洲央行目标水准。
“所有这些都意味着，通胀率需要更长时间才会加快上升，而且只有那些现在未被算作失业、但想要工作的人找到工作...薪资压力才会开始明显加剧，”他表示。
“我们倘若忽略...劳动市场闲置状况或较整体失业指标显示的更加严重，则可能面临过早收紧政策的风险。”
科尔补充道，如果欧洲央行无视于隐藏的闲置劳动力，则可能扼杀成长，不必要地令民众失业，且无法拉高通胀。
然而，科尔警告称，欧洲央行不会单单为了创造就业，就维持宽松政策。
“一旦我们到达通胀料可自持，但长期失业仍高的时点，我将如何决定政策立场这点应无庸置疑，”科尔在日内瓦指出。
“不能靠货币政策‘将经济炒得过热’来做为防范就业市场风险的措施。 ”(完) (编译 杜明霞/龚芳; 审校 徐文焰/张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选