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债券 | 2017年 5月 22日 星期一 08:00 BJT

欧洲央行：决策时要考虑到就业市场存在大量闲置劳动力--执委科尔

路透法兰克福5月19日 - 欧洲央行执委科尔周五表示，由于就业市场存在隐藏的闲置劳动力，欧元区通胀率上升需要的时间可能长于预期，欧洲央行决策时需要将这一点纳入考量，以免收紧政策的步伐过快。

不过科尔指出，一旦通胀率稳定在2%左右，即便失业率仍处于高位，欧洲央行也需要收紧政策，以避免经济“过热”。

科尔表示，衡量失业和不充分就业的一个广义指标，是整体失业数据的两倍，原因是临时和兼职就业增加，这也解释了为何薪资增长疲弱、几乎未能推动通胀率升向2%的欧洲央行目标水准。

“所有这些都意味着，通胀率需要更长时间才会加快上升，而且只有那些现在未被算作失业、但想要工作的人找到工作...薪资压力才会开始明显加剧，”他表示。

“我们倘若忽略...劳动市场闲置状况或较整体失业指标显示的更加严重，则可能面临过早收紧政策的风险。”

科尔补充道，如果欧洲央行无视于隐藏的闲置劳动力，则可能扼杀成长，不必要地令民众失业，且无法拉高通胀。

然而，科尔警告称，欧洲央行不会单单为了创造就业，就维持宽松政策。

“一旦我们到达通胀料可自持，但长期失业仍高的时点，我将如何决定政策立场这点应无庸置疑，”科尔在日内瓦指出。

“不能靠货币政策‘将经济炒得过热’来做为防范就业市场风险的措施。 ”(完) (编译 杜明霞/龚芳; 审校 徐文焰/张若琪)
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