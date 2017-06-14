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债券 | 2017年 6月 14日 星期三 17:30 BJT

欧洲央行：可能面临维持超宽松货币政策立场的政治压力--管委魏德曼

路透法兰克福6月14日 - 德国央行总裁及欧洲央行管委会成员魏德曼周三称，欧洲央行可能面临维持超宽松政策立场并助力各成员国预算的政治压力。各国预算已因欧洲央行宽松举措节省数十亿欧元利息费用。

欧洲央行2.3万亿(兆)欧元(2.6万亿美元)资产购买计划已实施两年有余，该央行已经变成欧元区政府的最大债权人。任何有关政策收紧的暗示都有可能推高收益率，给各成员国预算挖坑。

“最终，这将给欧元体系造成如下的政治压力，即超宽松货币政策维持时间比物价稳定所需要的时间更长，”魏德曼称。

“毕竟从这些资产购买背景来看，货币政策变动对政府融资成本的影响要比对利率走势的影响更为直接，”他并称。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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