欧洲央行：可能面临维持超宽松货币政策立场的政治压力--管委魏德曼

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透法兰克福6月14日 - 德国央行总裁及欧洲央行管委会成员魏德曼周三称，欧洲央行可能面临维持超宽松政策立场并助力各成员国预算的政治压力。各国预算已因欧洲央行宽松举措节省数十亿欧元利息费用。
欧洲央行2.3万亿(兆)欧元(2.6万亿美元)资产购买计划已实施两年有余，该央行已经变成欧元区政府的最大债权人。任何有关政策收紧的暗示都有可能推高收益率，给各成员国预算挖坑。
“最终，这将给欧元体系造成如下的政治压力，即超宽松货币政策维持时间比物价稳定所需要的时间更长，”魏德曼称。
“毕竟从这些资产购买背景来看，货币政策变动对政府融资成本的影响要比对利率走势的影响更为直接，”他并称。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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