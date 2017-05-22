欧洲央行：在物价压力上升时需“拿出勇气”--管委魏德曼

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透苏黎世5月20日 - 欧洲央行管委会成员魏德曼对奥地利媒体Der Standard称，尽管扩张性政策目前仍是合理的，但当欧元区通胀压力上升时，欧洲央行将需“拿出勇气”。
魏德曼对该报称，亲欧的中间派候选人马克龙在法国大选中获胜，减少了政治不确定性，但并没有自动为欧洲央行开始收紧政策开绿灯。
“我们的货币政策不以政治事件为侧重点，而是聚焦于物价前景。目前，扩张性货币政策是适当的，这无可争辩。不过，对于货币扩张的必要程度以及我们所用的工具，有相当不同的看法，”他补充说。
他还称，剔除较高能源成本的影响，物价压力依然低迷。“但随着经济复苏，它(物价压力)会逐步上升。在我们的前瞻性货币政策中，必须充分考虑到这一点，管委会对此也有讨论。”
魏德曼表示，欧洲央行决策官员在物价压力上升时需要有清楚认识，以打消外界对其政策可能过于侧重减轻成员国债务负担的担忧。
“我们不能因为考虑部分国家的财政状况，或是由于个别金融市场参与者的可能损失，而推迟货币政策正常化，”他对该报称。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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