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债券 | 2017年 5月 22日 星期一 10:01 BJT

欧洲央行：在物价压力上升时需“拿出勇气”--管委魏德曼

路透苏黎世5月20日 - 欧洲央行管委会成员魏德曼对奥地利媒体Der Standard称，尽管扩张性政策目前仍是合理的，但当欧元区通胀压力上升时，欧洲央行将需“拿出勇气”。

魏德曼对该报称，亲欧的中间派候选人马克龙在法国大选中获胜，减少了政治不确定性，但并没有自动为欧洲央行开始收紧政策开绿灯。

“我们的货币政策不以政治事件为侧重点，而是聚焦于物价前景。目前，扩张性货币政策是适当的，这无可争辩。不过，对于货币扩张的必要程度以及我们所用的工具，有相当不同的看法，”他补充说。

他还称，剔除较高能源成本的影响，物价压力依然低迷。“但随着经济复苏，它(物价压力)会逐步上升。在我们的前瞻性货币政策中，必须充分考虑到这一点，管委会对此也有讨论。”

魏德曼表示，欧洲央行决策官员在物价压力上升时需要有清楚认识，以打消外界对其政策可能过于侧重减轻成员国债务负担的担忧。

“我们不能因为考虑部分国家的财政状况，或是由于个别金融市场参与者的可能损失，而推迟货币政策正常化，”他对该报称。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
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