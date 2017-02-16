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市场报道 | 2017年 2月 16日 星期四 18:37 BJT

欧洲已公布经济指标--2017/2/16

 国家               时间  较前月(季)(%)        上月(季)(%       较上年同期(%  
                                                   )                       )  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第四季            +0.4  p          +0.4  r            +1.7  p
 英国             第四季            +0.6  p          +0.6  r            +2.2  p
 德国             第四季            +0.4  p-@        +0.1  r-@          +1.2  p-@
 法国             第四季            +0.4  p          +0.2  r              --  
 意大利           第四季             0.2  p           0.3  f            +1.1  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        1月              --             +0.5               +1.8  p
 英国                1月            -0.5             +0.5               +1.8  
 德国                1月            -0.6  f          +0.7  f            +1.9  f
 法国(HICP)          1月            -0.2  p           0.3               +1.6  p
 意大利(HICP)        1月            -2.0  p          +0.4  f            +0.7  p
                                                                              
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区             12月            +0.7             +0.3               +1.6  
 英国                1月            +0.6  u          +0.2  ur           +3.5  u
 德国                1月            +0.8             +1.2               +4.0  
 法国               12月            +0.9             +0.8               +1.7  
 意大利             12月            +0.6             -0.1  r            +0.9  
 
 失业率                        当月(季)%        上月(季)%                     
 欧元区             12月             9.6              9.7  r                  
 英国            10-12月             4.8              4.8                     
 德国                1月             5.9  @           6.0  @                  
 法国             第四季            10.0             10.1  r                  
 意大利             12月              12  @            12  r                  
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完) (整理 李婷仪 审校 龚芳)
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