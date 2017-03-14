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市场报道 | 2017年 3月 14日 星期二 18:35 BJT

欧洲已公布经济指标--2017/3/14

 国家               时间  较前月(季)(%)        上月(季)(%       较上年同期(%  
                                                   )                       )  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第四季            +0.4  r          +0.4  r            +1.7  r
 英国             第四季            +0.7  r          +0.6  r            +2.0  r
 德国             第四季            +0.4  f          +0.1  f            +1.2  f
 法国             第四季            +0.4  f          +0.2  r              --  
 意大利           第四季             0.2  f           0.2  f            +1.0  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        2月              --  p          -0.8  f            +2.0  p
 英国                1月            -0.5             +0.5               +1.8  
 德国                2月            +0.6  f          +0.6  f            +2.2  f
 法国(HICP)          2月            +0.1  p          +0.3  f            +1.4  p
 意大利(HICP)        2月            +0.2  P          -1.7  f            +1.6  P
                                                                              
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              1月            +0.7             +0.7               +3.5  
 英国                1月            +0.6  u          +0.2  ur           +3.5  u
 德国                1月            +0.7             +0.4               +2.4  
 法国                1月            +0.7             +0.9               +3.8  
 意大利              1月            +1.0             +0.5  r            +2.5  
 
 失业率                        当月(季)%        上月(季)%                     
 欧元区              1月             9.6              9.6                     
 英国            10-12月             4.8              4.8                     
 德国                2月             5.9  @           5.9  @                  
 法国             第四季            10.0             10.1  r                  
 意大利              1月            11.9  @          11.9  r                  
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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