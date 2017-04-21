欧洲已公布经济指标--2017/4/21

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f 0.2 f +1.0 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 3月 +0.8 f ＋0.4 f +1.5 f 英国 3月 +0.4 +0.7 +2.3 德国 3月 +0.2 f +0.2 f +1.6 f 法国(HICP) 3月 +0.7 f +0.2 f +1.4 f 意大利(HICP) 3月 +1.9 f +1.8 f +1.4 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 2月 持平 +0.7 +4.5 英国 3月 +0.4 u +0.2 u +3.6 u 德国 3月 持平 +0.2 +3.1 法国 2月 -0.2 +0.7 +3.9 意大利 2月 +0.3 +1.0 r +3.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 2月 9.5 9.6 英国 2月 4.7 4.7 德国 3月 5.8 @ 5.9 @ 法国 第四季 10.0 10.1 r 意大利 2月 11.5 @ 11.8 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完) (编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未