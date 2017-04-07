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市场报道 | 2017年 4月 7日 星期五 19:00 BJT

欧洲已公布经济指标--2017/4/7

 国家               时间  较前月(季)(%)         上月(季)(%       较上年同期(%  
                                                    )                       )  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第四季            +0.4  r           +0.4  r            +1.7  r
 英国             第四季            +0.7  f           +0.6  r            +1.9  f
 德国             第四季            +0.4  f           +0.1  f            +1.2  f
 法国             第四季            +0.4  f           +0.2  r              --  
 意大利           第四季             0.2  f            0.2  f            +1.0  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        3月              --             ＋2.0  f            +1.5  p
 英国                2月            +0.7              -1.0               +2.3  
 德国                3月            +0.2  p           +0.6  f            +1.6  p
 法国(HICP)          3月            +0.7  p           +0.2  f            +1.4  p
 意大利(HICP)        2月            +1.8  p           +0.2  f            +1.3  p
                                                                               
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              2月            持平              +0.7               +4.5  
 英国                2月            +0.2  u           +0.6  ur           +3.7  u
 德国                2月            +0.2              +0.7               +3.1  
 法国                2月            -0.2              +0.7               +3.9  
 意大利              2月            +0.3              +1.0  r            +3.3  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                     
 欧元区              2月             9.5               9.6                     
 英国             11-1月             4.7               4.8                     
 德国                3月             5.8  @            5.9  @                  
 法国             第四季            10.0              10.1  r                  
 意大利              2月            11.5  @           11.8  r                  
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完) (整理 于春红; 审校 李春喜)
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