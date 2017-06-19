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市场报道 | 2017年 6月 19日 星期一 19:35 BJT

欧洲已公布经济指标--2017/6/19

 国家               时间  较前月(季)(%)         上月(季)(%       较上年同期(%  
                                                    )                       )  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第一季            +0.6  r           +0.5               +1.9  r
 英国             第一季            +0.2  r           +0.7  f            +2.0  r
 德国             第一季            +0.6  f           +0.4  f            +1.7  f
 法国             第一季            +0.4  r           +0.5  r              --  
 意大利           第一季            +0.4  f           +0.3  f            +1.2  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        5月            -0.1  f           +0.4  f            +1.4  f
 英国                5月            +0.3              +0.5               +2.9  
 德国                5月            -0.2  f           -0.2  f            +1.5  f
 法国(HICP)          5月            持平  f           +0.1  f            +0.9  f
 意大利(HICP)        5月            -0.1  f           -0.1  f            +1.6  f
                                                                               
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              4月            持平              -0.3               +4.3  
 英国                5月            +0.1  u           +0.4  u            +3.6  u
 德国                4月            +0.4              持平               +3.4  
 法国                4月            -0.4              -0.3  r            +3.3  
 意大利              3月            持平              +0.3  r            +3.1  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                     
 欧元区              4月             9.3               9.5                     
 英国                4月             4.6               4.6                     
 德国                5月             5.7  @            5.8  @                  
 法国             第一季             9.6              10.0                     
 意大利              4月            11.1  @           11.7                     
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完) (整理 蔡美珍；审校 张若琪)
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