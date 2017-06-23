欧洲已公布经济指标--2017/6/23

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.6 r +0.5 +1.9 r 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.5 f +0.5 -- 意大利 第一季 +0.4 f +0.3 f +1.2 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 5月 -0.1 f +0.4 f +1.4 f 英国 5月 +0.3 +0.5 +2.9 德国 5月 -0.2 f -0.2 f +1.5 f 法国(HICP) 5月 持平 f +0.1 f +0.9 f 意大利(HICP) 5月 -0.1 f +0.8 f +1.6 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 4月 持平 -0.3 +4.3 英国 5月 +0.1 u +0.4 u +3.6 u 德国 5月 -0.2 +0.4 +2.8 法国 4月 -0.4 -0.3 r +3.3 意大利 3月 持平 +0.3 r +3.1 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 4月 9.3 9.5 英国 4月 4.6 4.6 德国 5月 5.7 @ 5.8 @ 法国 第一季 9.6 10.0 意大利 4月 11.1 @ 11.7 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完) (整理 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。