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债券 | 2017年 5月 23日 星期二 07:53 BJT

欧洲政经：尚未就希腊债务减免及拨放新贷款达成协议--欧元集团主席

路透布鲁塞尔5月22日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊的国际债权人经过八小时会谈后，周一未能就提供希腊额外的债务减免措施达成协议。

“今天下午我们就债务可持续性这个主题进行了首次深入讨论，但眼下尚未达成整体协议，”迪塞尔布洛姆在会后记者会中表示。

各国部长不同意对希腊发放新的贷款，但迪塞尔布洛姆表示，正致力于“在夏季以前”拨放下一笔款项。

迪塞尔布洛姆指出，欧元区各国财长希望在6月15日下次开会时，就提供希腊更多金援达成协议。

“我们将继续着手努力，设法在下次欧元集团会议作成结论，”他在记者会中指出。(完) (编译 龚芳; 审校 张若琪)
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