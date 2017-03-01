欧洲政经：希腊与金主恢复谈判，预示将同意扩大撙节

路透雅典2月28日 - 希腊与金主间停顿已久的纾困审查于周二重启，希腊政府料准备承诺更多紧缩措施，以换取维持偿债能力所需的资金。

纾困审查已经拖延了数月时间，这有部分是因为欧盟及国际货币组织(IMF)对于希腊明年及之后的财政目标及前景存在分歧；当前的援助计画将于明年届满。

为了协助打破僵局，希腊政府上周同意就经济改革问题预先立法，包括降低所得税减免及养老金。这些措施将自2019年起生效，同一年希腊也将举行国会选举。

上述措施唯有在政府无法实现基本预算盈余的目标时才会实施，前提是由此产生的任何冲击都可以用其它手段给予弥补。

希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)向国会议员表示，正试图在3月欧元集团下一次会议前达成工作人员级别的协议。

金主们要求希腊额外节约的规模相当于国内生产总值(GDP)的2%，如此才能实现基本预算盈余相当于GDP 3.5%的目标，这是他们为2018年及援助结束后设定的目标。