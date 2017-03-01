欧洲政经：希腊与金主恢复谈判，预示将同意扩大撙节

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透雅典2月28日 - 希腊与金主间停顿已久的纾困审查于周二重启，希腊政府料准备承诺更多紧缩措施，以换取维持偿债能力所需的资金。
纾困审查已经拖延了数月时间，这有部分是因为欧盟及国际货币组织(IMF)对于希腊明年及之后的财政目标及前景存在分歧；当前的援助计画将于明年届满。
为了协助打破僵局，希腊政府上周同意就经济改革问题预先立法，包括降低所得税减免及养老金。这些措施将自2019年起生效，同一年希腊也将举行国会选举。
上述措施唯有在政府无法实现基本预算盈余的目标时才会实施，前提是由此产生的任何冲击都可以用其它手段给予弥补。
希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)向国会议员表示，正试图在3月欧元集团下一次会议前达成工作人员级别的协议。
金主们要求希腊额外节约的规模相当于国内生产总值(GDP)的2%，如此才能实现基本预算盈余相当于GDP 3.5%的目标，这是他们为2018年及援助结束后设定的目标。
“金主代表将会要求有1%的额外节约是来自于调整免税门槛，另外1%则来自缩减养老金，”一名在雅典熟知协商的官员向路透表示，他不愿具名。(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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