欧洲政经：德国总理梅克尔忧心，美国加强制裁俄罗斯恐影响欧洲企业

路透柏林6月16日 - 德国一名政府发言人周五表示，总理梅克尔担心美国对俄罗斯实施新制裁的提案，可能导致欧洲企业面临罚款。

针对俄罗斯涉嫌干预美国2016年选举，美国参议院周三通过对俄罗斯的制裁措施，其中一些措施是针对特定的俄罗斯能源项目。美国的制裁举动并未与欧盟盟友事前协调。

德国外交部长加布利尔与奥地利总理克恩周四发表共同声明，对新制裁措施表达忧心。德国政府发言人Steffen Seibert在柏林向记者表示，梅克尔对此亦有同感。

“她对美国参议院的决定，有与加布利尔及克恩相同的疑问。保守地说，这是美国参议院一个奇特之举，”Seibert称。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)