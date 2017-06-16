欧洲政经：德国总理梅克尔忧心，美国加强制裁俄罗斯恐影响欧洲企业

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林6月16日 - 德国一名政府发言人周五表示，总理梅克尔担心美国对俄罗斯实施新制裁的提案，可能导致欧洲企业面临罚款。
针对俄罗斯涉嫌干预美国2016年选举，美国参议院周三通过对俄罗斯的制裁措施，其中一些措施是针对特定的俄罗斯能源项目。美国的制裁举动并未与欧盟盟友事前协调。
德国外交部长加布利尔与奥地利总理克恩周四发表共同声明，对新制裁措施表达忧心。德国政府发言人Steffen Seibert在柏林向记者表示，梅克尔对此亦有同感。
“她对美国参议院的决定，有与加布利尔及克恩相同的疑问。保守地说，这是美国参议院一个奇特之举，”Seibert称。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为