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货币新闻 | 2017年 6月 20日 星期二 01:40 BJT

欧洲政经：英国和欧盟将在7月、9月和10月磋商英国退欧问题

路透布鲁塞尔6月19日 - 一份文件显示，英国和欧盟的英国退欧磋商首席谈判代表周一同意，在10月前进行的蹉商中，应该集中讨论公民权利，金融结算和其他单独的问题，就北爱尔兰将进行单独的对话。

欧盟英退事务首席谈判代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯同意的一份磋商范围文件显示，双方会在7月17日，8月28日，9月18日和10月9日开始的数周进行进一步磋商。 　英国退欧磋商的工作语言将是英文和法文，欧盟提供翻译。 (编译 利棣儿；审校 母红)
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