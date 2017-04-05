欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机

路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。

自周一下跌逾1%的英镑在英国服务业采购经理人指数(PMI)出炉后反弹，在伦敦下午交易中，英镑兑美元升至最高1.2497美元。这令英镑日内升幅达到近0.5%，但本周迄今仍下跌约0.6%。

尽管3月Markit/CIPS英国服务业PMI数据强于预期，从2月的53.3升至55.0，高于路透调查的所有分析师预估，但连同之前公布的制造业和建筑业调查，经济数据暗示，英国经济在去年底强劲增长后将可能放缓。

“周三英镑获得生机，”FXTM Research Analyst的Lukman Otunuga说，“但是，尽管经济数据继续显示，退欧后英国经济偶然呈现韧力，但今年首季经济增速可能放缓，或大大打压英镑人气。”

英镑兑欧元也上涨，攀升0.5%，报0.8532英镑。