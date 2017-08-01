欧洲汇市：强劲的英国制造业数据提振英镑升至11个月高位

路透伦敦8月1日 - 英镑兑美元周二攀升至9月中来最高水准，因7月英国制造业数据从七个月低位反弹，缓和对经济放缓的忧虑。

7月英国制造业采购经理人指数(PMI)从6月下修后的54.2攀升至55.1，超过了路透调查分析师预计的54.4，受2010年以来最大规模新出口订单涌入带动。

数据应令英国央行决策者感到鼓舞，且应该会缓和投资者对经济成长在年初开局迟滞后急速恶化的担忧。本周四英国央行将公布政策决定和其季度通胀报告。

之前公布的连串经济数据表现疲软，加上英国退欧对经济冲击的高度不确定性，已经导致市场对于英国央行准备开始退出危机时期刺激经济的措施的臆测降温。此前几个月，多位央行官员的连串鹰派讲话，强化了央行将撤走刺激政策的预期。

但最新的经济数据本身并不足以导致英镑或英国央行前景发生重大转变，法国巴黎银行汇市策略师Sam Lynton-Brown表示。

“数据略好于预期，但对英镑的意义应该不是十分重大，尤其是本周将有一系列更重要的数据公布，包括英国央行季度通胀报告和服务业PMI数据，”他说，他所指的是周四公布的Markit/CIPS服务业PMI报告。

延后收紧政策的预期扶助拉低英镑兑欧元至九个月低点，但还不足以盖过对美元的悲观氛围。

在英国制造业数据公布后，英镑攀升至高位1.3240美元，但在1420 GMT，英镑仍交投在该水准附近，因6月美国建筑支出意外下降，重压美元。

英镑兑欧元上涨0.3%至0.8935英镑，但较上周低位相距不到0.01英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)