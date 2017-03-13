欧洲汇市：英镑上扬，英国退欧法案料将在议会获得通过

《汇市简讯》欧元/美元窄幅波动，但跌破1.11的风险仍存
0754 GMT * 欧元/美元周二突破5-6月升势的费波纳奇38.2%回档位1.1121。1.1119是低点 * 欧元未收在费波纳奇回档位下方，但汇价持续守在接近低点 * 日线慢性随机指标继续下移 * 多头在1.11设立的停损单很有可能被触发。1.1110是5月30日低点 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2trNwFr (编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透伦敦3月13日 - 英镑兑美元周一上涨，因投资者预计英国下议院将推翻上议院对英国退欧法案做出的调整，消除英国退欧谈判的一些不确定性。
这项法案将赋予英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)触发第50条款(Article 50)的权力。该法案本周料将在议会获得通过。
英镑兑美元上涨0.4%至1.2222美元，特雷莎梅预计最早将在周二宣布触发第50条款。
CIBC World Markets汇市分析师Jeremy Stretch表示，周初美元疲软也让英镑获得支撑。本周美联储会议料决定加息。
Stretch称，欧元动能消退，这也利好英镑。上周欧元上涨，因臆测欧洲央行可能在结束刺激计划之前就加息。
英镑兑欧元涨0.3%报0.8745英镑，从欧洲时段稍早触及的八周低点0.8786反弹。
“我们认为触发第50条本身将没有什么影响，应该不会让汇市太过意外，”ING分析师在给客户的报告中称。
“更重要的是欧盟官员最初的反应，尤其是协商事项的优先顺序以及是否拒绝英国政府‘彻底退欧’的策略。”
英国政府在议会投票中遭遇两次挫败后，英镑兑美元皆走软，因这加剧了投资者对英国退欧开始时间的不确定性。(完) (编译 许娜/李爽 审校 王兴亚/蔡美珍)
0754 GMT * 欧元/美元周二突破5-6月升势的费波纳奇38.2%回档位1.1121。1.1119是低点 * 欧元未收在费波纳奇回档位下方，但汇价持续守在接近低点 * 日线慢性随机指标继续下移 * 多头在1.11设立的停损单很有可能被触发。1.1110是5月30日低点 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2trNwFr (编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透伦敦6月21日 - 德国长天期债券收益率(殖利率)周三跌向两个月低位，等待债券标售，新的标债活动料表现出投资者重新评估国内外货币政策收紧步伐的程度。
路透6月21日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.87542人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 21.07 8.59 2.80 南玻 9.24 5.32 1.98 深康佳 4.69 2.80 1.91 ST中华 8.85 3.31