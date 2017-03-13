欧洲汇市：英镑上扬，英国退欧法案料将在议会获得通过

路透伦敦3月13日 - 英镑兑美元周一上涨，因投资者预计英国下议院将推翻上议院对英国退欧法案做出的调整，消除英国退欧谈判的一些不确定性。

这项法案将赋予英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)触发第50条款(Article 50)的权力。该法案本周料将在议会获得通过。

英镑兑美元上涨0.4%至1.2222美元，特雷莎梅预计最早将在周二宣布触发第50条款。

CIBC World Markets汇市分析师Jeremy Stretch表示，周初美元疲软也让英镑获得支撑。本周美联储会议料决定加息。

Stretch称，欧元动能消退，这也利好英镑。上周欧元上涨，因臆测欧洲央行可能在结束刺激计划之前就加息。

英镑兑欧元涨0.3%报0.8745英镑，从欧洲时段稍早触及的八周低点0.8786反弹。

“我们认为触发第50条本身将没有什么影响，应该不会让汇市太过意外，”ING分析师在给客户的报告中称。

“更重要的是欧盟官员最初的反应，尤其是协商事项的优先顺序以及是否拒绝英国政府‘彻底退欧’的策略。”