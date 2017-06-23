欧洲汇市：英镑上涨，市场消化英国央行转变立场的前景

路透伦敦6月23日 - 英镑兑美元周五上涨近0.5%，受到利率预期发生转变的提振。

日本投行野村的分析师周四转而预期英国央行将在六个月内升息。在过去一周，英国央行政策委员会中有三名委员投入支持升息的阵营。

政策立场属于鹰派的英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周四发表了离开央行之前的最后一次讲话，敦促其同事立即升息，以压制英镑贬值带来的通胀压力。

“我们并不那么认为--我们认为明年利率还将持稳--但市场肯定开始在消化未来六个月升息的可能。”荷兰合作银行策略师Piotr Matys称。“那明显提供英镑一些支撑。”

英国央行首席经济学家霍尔丹本周稍早的讲话后，短期英国市场利率就已有转变，短期英镑反映12月前升息的机率增强。

“我们不是要告诉英国央行他们该怎么做，而是想理解他们最可能怎么做。”野村的Jordan Rochester在一份客户报告中说。